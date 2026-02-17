Испания одобрила 7 млрд евро помощи для регионов, пострадавших от шторма

Правительство Испании одобрило выделение финансовой помощи на сумму более 7 млрд евро для регионов, пострадавших от недавних штормов.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр финансов Мария Хесус Монтеро.

В числе прочих видов помощи, жители, вынужденные покинуть свои дома (их число составляет 12 400), будут получать по 150 евро с человека в день.

По ее словам, список муниципалитетов, пострадавших от штормов, будет окончательно утвержден в течение месяца после оценки ущерба. Этим муниципалитетам будет выделено 2 млрд евро в виде трансфертов для оказания помощи в восстановлении муниципальной инфраструктуры, поврежденной дождями и наводнениями.