В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов в магистратуру
- 17 февраля, 2026
- 17:21
В Азербайджане обнародованы результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений по закрытым и кодируемым открытым заданиям (95 заданий).
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, с результатами экзамена можно ознакомиться по ссылке.
Бакалавры также могут узнать о результатах экзамена, отправив "рабочий номер" на 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).
Напомним, что участники могут набрать 95 баллов по закрытым и кодируемым заданиям, и максимум 5 баллов по эссе. Из 22780 бакалавров, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 519 человек не явились на экзамен. Результаты 2 человек были аннулированы за нарушение правил.
