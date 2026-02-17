В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов в магистратуру

В Азербайджане обнародованы результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений по закрытым и кодируемым открытым заданиям (95 заданий).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, с результатами экзамена можно ознакомиться по ссылке.

Бакалавры также могут узнать о результатах экзамена, отправив "рабочий номер" на 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Напомним, что участники могут набрать 95 баллов по закрытым и кодируемым заданиям, и максимум 5 баллов по эссе. Из 22780 бакалавров, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 519 человек не явились на экзамен. Результаты 2 человек были аннулированы за нарушение правил.