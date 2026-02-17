Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Счетная палата выявила несоответствия в финансировании образовательных программ

    Финансы
    • 17 февраля, 2026
    • 17:13
    Счетная палата выявила несоответствия в финансировании образовательных программ

    В Азербайджане выявлены несоответствия между объемами финансирования и показателями результативности по отдельным программам в сфере образования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на анализ, опубликованный в третьем выпуске журнала "Государственный аудит" Счетная палата Азербайджана за 2025 год.

    Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, расходы по разделу "Образование" прогнозируются в объеме 5 млрд 15,9 млн манатов, что на 78,6 млн манатов больше прогноза текущего года.

    В то же время в среднесрочном бюджетном плане на 2026–2029 годы, представленном Министерство науки и образования Азербайджана, на 2026 год предусмотрено 4 529,7 млн манатов, что не совпадает с суммой, указанной в проекте бюджета.

    По информации Счётной палаты, по ряду направлений увеличение финансирования не сопровождается соответствующим пересмотром целевых индикаторов.

    Так, по мероприятию "Расширение охвата профильного обучения, профессионально ориентированных классов и инклюзивного образования" доля школ с профессиональными классами должна вырасти на 2% в 2026 году по сравнению с 2025-м и еще на 2% в последующие годы. Однако дополнительные финансовые ресурсы для достижения этих показателей не предусмотрены.

    Кроме того, выявлены расхождения между целевыми показателями, указанными в Пояснительном документе и бюджетном плане.

    В частности, по мероприятию "Поэтапный переход успешных учреждений профобразования на подушевое финансирование" в бюджетном плане целевой показатель составляет 12 тыс. человек, тогда как в Пояснительном документе - 11 тыс. По программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" предусмотрено 280 человек в бюджетном плане и 100 - в Пояснительном документе.

    Счётная палата подчеркивает, что соответствие стратегических целей распределению бюджетных средств является ключевым условием повышения эффективности государственных расходов.

    Счетная палата государственный аудит финансирование образование гранты
    Hesablama Palatası: Təhsil üzrə bəzi proqramlarda maliyyə artımı ilə nəticə indikatorları uzlaşmır
    Ты - Король

    Последние новости

    18:07

    Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере климатической безопасности

    Экология
    18:02
    Фото

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" провел открытую тренировку перед матчем с "Ньюкаслом"

    Футбол
    17:51

    Таджикистан и Узбекистан обсудили развитие стратегического партнерства

    В регионе
    17:50

    The National: "Маршрут Трампа" открывает новые перспективы для Нахчывана

    В регионе
    17:49

    Пашинян и Герт Ян Купман обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    17:48

    Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

    Бизнес
    17:46

    Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:36

    Испания одобрила 7 млрд евро помощи для регионов, пострадавших от шторма

    Другие страны
    17:26

    В Азербайджане в 2025 году по гослинии проведено около 10 тыс. электронных закупок

    Бизнес
    Лента новостей