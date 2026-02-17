Счетная палата выявила несоответствия в финансировании образовательных программ

В Азербайджане выявлены несоответствия между объемами финансирования и показателями результативности по отдельным программам в сфере образования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на анализ, опубликованный в третьем выпуске журнала "Государственный аудит" Счетная палата Азербайджана за 2025 год.

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, расходы по разделу "Образование" прогнозируются в объеме 5 млрд 15,9 млн манатов, что на 78,6 млн манатов больше прогноза текущего года.

В то же время в среднесрочном бюджетном плане на 2026–2029 годы, представленном Министерство науки и образования Азербайджана, на 2026 год предусмотрено 4 529,7 млн манатов, что не совпадает с суммой, указанной в проекте бюджета.

По информации Счётной палаты, по ряду направлений увеличение финансирования не сопровождается соответствующим пересмотром целевых индикаторов.

Так, по мероприятию "Расширение охвата профильного обучения, профессионально ориентированных классов и инклюзивного образования" доля школ с профессиональными классами должна вырасти на 2% в 2026 году по сравнению с 2025-м и еще на 2% в последующие годы. Однако дополнительные финансовые ресурсы для достижения этих показателей не предусмотрены.

Кроме того, выявлены расхождения между целевыми показателями, указанными в Пояснительном документе и бюджетном плане.

В частности, по мероприятию "Поэтапный переход успешных учреждений профобразования на подушевое финансирование" в бюджетном плане целевой показатель составляет 12 тыс. человек, тогда как в Пояснительном документе - 11 тыс. По программе "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева" предусмотрено 280 человек в бюджетном плане и 100 - в Пояснительном документе.

Счётная палата подчеркивает, что соответствие стратегических целей распределению бюджетных средств является ключевым условием повышения эффективности государственных расходов.