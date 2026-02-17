СП: Цели госпрограммы по развитию чаеводства не достигаются

Показатели Государственной программы по развитию чаеводства в Азербайджане на 2018-2027 годы не соответствуют установленным целям.

Как сообщает Report, об этом говорится в аналитическом материале, опубликованном в третьем выпуске журнала "Государственный аудит" Счетной палаты за 2025 год.

Согласно программе, к 2027 году площадь чайных плантаций должна быть доведена до 3 тыс. гектаров, а производство чайного листа - до 8,5 тыс. тонн. Однако фактическая динамика существенно отстает от этих ориентиров.

Так, если в 2019 году площадь плантаций составляла 1 100 гектаров, то в 2024 году она сократилась до 900 гектаров. На 2026 год запланирован показатель в 975 гектаров, что почти в три раза ниже целевого уровня.

Производство чайного листа в 2026 году прогнозируется на уровне 1 126 тонн против предусмотренных программой 8 500 тонн.

В Счетной палате отметили, что при сохранении текущих тенденций достижение целей к 2027 году представляется маловероятным, и подчеркнули необходимость пересмотра приоритетов и усиления результативного планирования в данной сфере.