    Лу Мэй: Отношения Китая и Азербайджана демонстрируют мощную динамику

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 10:55
    Лу Мэй: Отношения Китая и Азербайджана демонстрируют мощную динамику

    С начала 2026 года китайско-азербайджанские отношения демонстрируют активную динамику развития.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

    По ее словам, в конце января член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китай Ван И провел в Пекине переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, находившимся в Китае с визитом. Как отметила дипломат, Ван И подчеркнул, что независимо от изменений международной обстановки Китай намерен рассматривать и развивать стратегические отношения с Азербайджаном.

    По ее словам, сторонам важно поддерживать контакты на всех уровнях, углублять обмен опытом в сфере государственного управления, расширять гуманитарные связи и укреплять взаимопонимание между народами. Посол также подчеркнула необходимость усиления сопряжения стратегий развития в рамках инициативы "Один пояс, один путь", что, по ее мнению, будет способствовать модернизации двух стран и принесет пользу их народам.

    Кроме того, Лу Мэй отметила, что Китай и Азербайджан должны совместно продвигать подлинный мультилатерализм, защищать международную систему с центральной ролью Организации Объединенных Наций и содействовать формированию более справедливой и сбалансированной системы глобального управления.

    Дипломат также заявила, что китайская сторона готова активно поддержать Азербайджан в успешном проведении саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в текущем году.

    Лу Мэй Стратегическое партнерство Азербайджано-китайские отношения
    Lu Mey: Çin-Azərbaycan münasibətləri güclü dinamika nümayiş etdirir
    Lu Mei: China-Azerbaijan relations showing strong momentum
