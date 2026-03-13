Lu Mey: Çin-Azərbaycan münasibətləri güclü dinamika nümayiş etdirir

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 10:59
    2026-cı ilin əvvəlindən Çin-Azərbaycan münasibətləri aktiv inkişaf dinamikası nümayiş etdirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yanvarın sonunda Çinin xarici işlər naziri Vanq İ Pekində Azərbaycanın XİN başçısı Ceyhun Bayramovla danışıqlar aparıb.

    Diplomatın sözlərinə görə, Vanq İ qeyd edib ki, beynəlxalq vəziyyətdəki dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, Çin Azərbaycanla strateji münasibətləri nəzərdən keçirmək və inkişaf etdirmək niyyətindədir.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər üçün bütün səviyyələrdə əlaqələri dəstəkləmək, dövlət idarəçiliyi sahəsində təcrübə mübadiləsini dərinləşdirmək, humanitar əlaqələri genişləndirmək və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanı möhkəmləndirmək vacibdir. Səfir həmçinin "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsü çərçivəsində inkişaf strategiyalarının əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb ki, bu da onun fikrincə, iki ölkənin modernləşməsinə kömək edəcək və xalqlarına fayda verəcək.

    Bundan əlavə, Lu Mey qeyd edib ki, Çin və Azərbaycan birgə olaraq həqiqi multilateralizmi irəli sürməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi rol oynadığı beynəlxalq sistemi qorumalı, daha ədalətli və balanslaşdırılmış qlobal idarəetmə sisteminin formalaşmasına kömək etməlidir.

    Diplomat həmçinin bəyan edib ki, Çin tərəfi cari ildə Azərbaycanın Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) sammitini uğurla keçirməsinə fəal dəstək verməyə hazırdır.

    Лу Мэй: Отношения Китая и Азербайджана демонстрируют мощную динамику
    Lu Mei: China-Azerbaijan relations showing strong momentum

