Семь человек погибли в одной из областей РФ от отравления угарным газом

Семь человек погибли, отравившись угарным газом в жилом доме в Пензенской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла в деревне Заречная.

По предварительной информации, угарный газ проник в четыре квартиры восьмиквартирного дома.