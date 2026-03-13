İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Rusiyada dəm qazı faciəsi: yeddi nəfər ölüb

    Region
    • 13 mart, 2026
    • 11:07
    Rusiyada dəm qazı faciəsi: yeddi nəfər ölüb

    Rusiyanın Penza vilayətində yaşayış binasında 7 nəfər karbon monoksid zəhərlənməsindən həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Faciə Zareçnaya kəndində baş verib.

    İlkin məlumata görə, karbon monoksid səkkiz mənzilli evin dörd mənzilinə yayılıb.

    Семь человек погибли в одной из областей РФ от отравления угарным газом

