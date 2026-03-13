Rusiyada dəm qazı faciəsi: yeddi nəfər ölüb
Region
- 13 mart, 2026
- 11:07
Rusiyanın Penza vilayətində yaşayış binasında 7 nəfər karbon monoksid zəhərlənməsindən həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Faciə Zareçnaya kəndində baş verib.
İlkin məlumata görə, karbon monoksid səkkiz mənzilli evin dörd mənzilinə yayılıb.
