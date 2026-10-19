Сахиба Гафарова посетила комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

Cегодня азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила в Бишкеке Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, спикер Сахиба Гафарова возложила венок к памятнику.

Гости были проинформированы об истории и значении мемориального комплекса и музея.

Спикер Милли Меджлиса также встретилась с младшим сыном Чингиза Айтматова, президентом Фонда Чингиза Айтматова Эльдаром Айтматовым.