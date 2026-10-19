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    Сахиба Гафарова посетила комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 16:32
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

    Cегодня азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила в Бишкеке Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова.

    Как сообщили Report в Милли Меджлисе, спикер Сахиба Гафарова возложила венок к памятнику.

    Гости были проинформированы об истории и значении мемориального комплекса и музея.

    Спикер Милли Меджлиса также встретилась с младшим сыном Чингиза Айтматова, президентом Фонда Чингиза Айтматова Эльдаром Айтматовым.

    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
    Сахиба Гафарова посетила комплекс Ата-Бейит и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

    Сахиба Гафарова Азербайджано-кыргызские отношения
    Фото
    Sahibə Qafarova Bişkekdə "Ata-Beyit" Memorial Kompleksini və Çingiz Aytmatovun ev-muzeyini ziyarət edib
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