Сахиба Гафарова посетила комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке
Внешняя политика
- 19 октября, 2026
- 16:32
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Cегодня азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой посетила в Бишкеке Национальный историко-мемориальный комплекс "Ата-Бейит" и дом-музей Чингиза Айтматова.
Как сообщили Report в Милли Меджлисе, спикер Сахиба Гафарова возложила венок к памятнику.
Гости были проинформированы об истории и значении мемориального комплекса и музея.
Спикер Милли Меджлиса также встретилась с младшим сыном Чингиза Айтматова, президентом Фонда Чингиза Айтматова Эльдаром Айтматовым.
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