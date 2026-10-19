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    В Азербайджане за 9 месяцев выдано более 345 тыс. сертификатов ASAN İmza

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 16:35
    В Азербайджане за 9 месяцев выдано более 345 тыс. сертификатов ASAN İmza

    В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года выдано 345 522 сертификата электронной подписи ASAN İmza.

    Как сообщили Report в Государственной налоговой службе, это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период сертификаты ASAN İmza были выданы по 220 299 обращениям, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Существуют три вида сертификатов электронной подписи ASAN İmza: для физических лиц, юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также для государственных служащих.

    Сертификаты для физических лиц предназначены для личного пользования. Сертификаты для юридических лиц, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и государственных служащих дают право представлять коммерческую или государственную организацию и действовать от ее имени.

    Срок действия сертификатов составляет три года.

    Asan Imza Государственная налоговая служба Азербайджана Электронная подпись
    Azərbaycanda 9 ayda 345 mindən çox "ASAN İmza" sertifikatı verilib
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