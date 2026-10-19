В Азербайджане за 9 месяцев выдано более 345 тыс. сертификатов ASAN İmza

В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года выдано 345 522 сертификата электронной подписи ASAN İmza.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе, это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период сертификаты ASAN İmza были выданы по 220 299 обращениям, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Существуют три вида сертификатов электронной подписи ASAN İmza: для физических лиц, юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также для государственных служащих.

Сертификаты для физических лиц предназначены для личного пользования. Сертификаты для юридических лиц, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и государственных служащих дают право представлять коммерческую или государственную организацию и действовать от ее имени.

Срок действия сертификатов составляет три года.