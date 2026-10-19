İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanda 9 ayda 345 mindən çox "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    • 19 oktyabr, 2026
    • 16:23
    Azərbaycanda 9 ayda 345 mindən çox ASAN İmza sertifikatı verilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarnda Azərbaycanda 345 522 "ASAN İmza" elektron imza sertifikatı verilib.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,4 % azdır.

    Hesabat dövründə "ASAN İmza"lar 220 299 müraciət üzrə təqdim olunub. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 7 % azdır.

    "ASAN İmza" elektron imza sertifikatlarının üç növü var: fiziki şəxslər (vətəndaşlar), hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və dövlət qulluqçuları üçün elektron imza sertifikatları. Fiziki şəxslər üçün elektron imza sertifikatları şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulub. Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, həmçinin dövlət qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan elektron imza sertifikatları isə kommersiya və ya dövlət təşkilatını təmsil etmək və onun adından çıxış etmək səlahiyyətləri verir.

    Sertifikatlar 3 il etibarlıdır.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) ASAN İmza sertifikatı
    В Азербайджане за 9 месяцев выдано более 345 тыс. сертификатов ASAN İmza
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:18
    Çexiya şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki layihələrdə iştirak edə bilər
    İnfrastruktur
    17:17
    ARDNF-in xalis mənfəəti kəskin artıb
    Maliyyə
    17:17
    Gürcüstan Azərbaycandan yanacaq və sürtkü yağı idxalına çəkdiyi xərci 23 %-dən çox artırıb
    Energetika
    17:16
    Mətbuat Şurası Türkiyə mediasını Azərbaycana dair məlumatları etibarlı mənbələrdən yoxlamağa çağırıb
    Media
    17:14
    NK özünün və Prezidentin İşlər İdarəsinin nəqliyyat vasitələrinə dair qərar verib
    İnfrastruktur
    17:14
    Video
    İspaniyada "Adam" qasırğasının fəsadları nəticəsində 4 nəfər ölüb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    17:12
    AFFA nümayəndəsi Fərrux Hüseynzadə UEFA-dan təyinat alıb
    Futbol
    17:09
    Səhiyyə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi yeni imkanlar yaradacaq - Rəy
    Milli Məclis
    17:08
    İlkin Hacıyev: "Təcrübəsizlik və bəxtsizlik dünya çempionatında medal qazanmağa mane oldu"
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti