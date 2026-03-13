Лу Мэй поблагодарила правительство Азербайджана за эвакуацию граждан Китая из Ирана

Посол Китая в Баку Лу Мэй выразила благодарность правительству Азербайджана за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.

Как сообщает Report, об этом китайский дипломат заявила сегодня на брифинге.

"Особенно важно подчеркнуть, что с начала операции США и Израиля против Ирана азербайджанское правительство активно помогало китайским гражданам эвакуироваться из Ирана. Более 600 граждан Китая успешно пересекли границу через пограничный пункт Астара, что свидетельствует о высоком уровне политического доверия между Китаем и Азербайджаном. В этой связи выражаю глубочайшую благодарность правительству Азербайджана за оказанную помощь и всестороннюю поддержку", - сказала Лу Мэй.