    Лу Мэй поблагодарила правительство Азербайджана за эвакуацию граждан Китая из Ирана

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 10:47
    Лу Мэй поблагодарила правительство Азербайджана за эвакуацию граждан Китая из Ирана

    Посол Китая в Баку Лу Мэй выразила благодарность правительству Азербайджана за помощь в эвакуации своих граждан из Ирана.

    Как сообщает Report, об этом китайский дипломат заявила сегодня на брифинге.

    "Особенно важно подчеркнуть, что с начала операции США и Израиля против Ирана азербайджанское правительство активно помогало китайским гражданам эвакуироваться из Ирана. Более 600 граждан Китая успешно пересекли границу через пограничный пункт Астара, что свидетельствует о высоком уровне политического доверия между Китаем и Азербайджаном. В этой связи выражаю глубочайшую благодарность правительству Азербайджана за оказанную помощь и всестороннюю поддержку", - сказала Лу Мэй.

    Lu Mey Azərbaycana Çin vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə görə təşəkkür edib
    Lu Mei thanks Azerbaijani government for evacuation of Chinese citizens from Iran
    Лента новостей