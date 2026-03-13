Лу Мэй: Китай намерен активно участвовать в международных мероприятиях в Азербайджане

Посол Китая в Баку Лу Мэй заявила о готовности Пекина сотрудничать с Баку для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и реализации договоренностей, достигнутых на уровне высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом Лу Мэй сказала на сегодняшнем брифинге.

"Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для дальнейшего развития традиционной дружбы между двумя странами, решительно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, и содействовать дальнейшему развитию китайско-азербайджанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - подчеркнула посол.

Она отметила, что в этом году в Азербайджане пройдет ряд крупных международных мероприятий, в которых китайская сторона будет активно участвовать.

"В этом году Азербайджан примет у себя ежегодное заседание Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 13-й Всемирный форум городов (WUF13) и саммит СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), а также другие многосторонние мероприятия, в которых Китай будет принимать активное участие", - добавила Лу Мэй.

По ее словам, в дальнейшем взаимодействие между МИДами, парламентами и правящими партиями двух стран, а также сотрудничество в сферах торговли, экономики и культуры будет иметь насыщенную повестку.