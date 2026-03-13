Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Лу Мэй: Китай намерен активно участвовать в международных мероприятиях в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 10:58
    Лу Мэй: Китай намерен активно участвовать в международных мероприятиях в Азербайджане

    Посол Китая в Баку Лу Мэй заявила о готовности Пекина сотрудничать с Баку для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и реализации договоренностей, достигнутых на уровне высоком уровне.

    Как сообщает Report, об этом Лу Мэй сказала на сегодняшнем брифинге.

    "Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для дальнейшего развития традиционной дружбы между двумя странами, решительно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, и содействовать дальнейшему развитию китайско-азербайджанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - подчеркнула посол.

    Она отметила, что в этом году в Азербайджане пройдет ряд крупных международных мероприятий, в которых китайская сторона будет активно участвовать.

    "В этом году Азербайджан примет у себя ежегодное заседание Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 13-й Всемирный форум городов (WUF13) и саммит СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии), а также другие многосторонние мероприятия, в которых Китай будет принимать активное участие", - добавила Лу Мэй.

    По ее словам, в дальнейшем взаимодействие между МИДами, парламентами и правящими партиями двух стран, а также сотрудничество в сферах торговли, экономики и культуры будет иметь насыщенную повестку.

    Всемирный форум городов (WUF13) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА) Азербайджано-китайские отношения Лу Мэй
    Lu Mey: Çin Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlərdə fəal şəkildə iştirak etmək niyyətindədir
    Lu Mei: China intends to actively participate in int'l events in Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей