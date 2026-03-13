Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Посол КНР: Интерес азербайджанцев к китайскому языку и культуре растет

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 10:45
    Посол КНР: Интерес азербайджанцев к китайскому языку и культуре растет

    Посольство Китая в Азербайджане продолжит содействовать расширению возможностей для знакомства с китайской культурой и изучения китайского языка.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

    По ее словам, число азербайджанцев, желающих воспользоваться безвизовым режимом для поездок в Китай, продолжает расти.

    Посол с удовлетворением отметила, что азербайджанские подростки проявляют интерес к уникальной китайской культуре.

    Она также подчеркнула, что все больше молодежи в Азербайджане изучает китайский язык в Институте Конфуция. По словам посла, недавно Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков открыл филиал в Билясуваре.

    Çin səfiri: Azərbaycanlıların dilimizə və mədəniyyətimizə marağı artır
    Chinese ambassador: Azerbaijanis' interest in Chinese language, culture growing
