Посол КНР: Интерес азербайджанцев к китайскому языку и культуре растет

Посольство Китая в Азербайджане продолжит содействовать расширению возможностей для знакомства с китайской культурой и изучения китайского языка.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

По ее словам, число азербайджанцев, желающих воспользоваться безвизовым режимом для поездок в Китай, продолжает расти.

Посол с удовлетворением отметила, что азербайджанские подростки проявляют интерес к уникальной китайской культуре.

Она также подчеркнула, что все больше молодежи в Азербайджане изучает китайский язык в Институте Конфуция. По словам посла, недавно Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков открыл филиал в Билясуваре.