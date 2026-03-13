İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Çin səfiri: Azərbaycanlıların dilimizə və mədəniyyətimizə marağı artır

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 10:49
    Çin səfiri: Azərbaycanlıların dilimizə və mədəniyyətimizə marağı artır

    Çinin Azərbaycandakı səfirliyi ölkəsinin mədəniyyəti ilə tanışlıq və dilinin öyrənilməsi imkanlarının genişləndirilməsinə yardım göstərməyə davam edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey brifinqdə bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Çinə səfərlər üçün vizasız rejimdən istifadə etmək istəyən azərbaycanlıların sayı artmaqda davam edir.

    Səfir məmnuniyyətlə qeyd edib ki, azərbaycanlı yeniyetmələr Çin mədəniyyətinə maraq göstərirlər.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycanda getdikcə daha çox gənc Konfutsi İnstitutunda Çin dilini öyrənir. Səfirin sözlərinə görə, bu yaxınlarda Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) nəzdində fəaliyyət göstərən Konfutsi İnstitutunun Biləsuvarda filialı açıb.

    Lu Mey
    Посол КНР: Интерес азербайджанцев к китайскому языку и культуре растет
    Chinese ambassador: Azerbaijanis' interest in Chinese language, culture growing

    Son xəbərlər

    12:06

    Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

    Hadisə
    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti