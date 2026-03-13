World Gold Council прогнозирует рост добычи золота в 2026 году

Мировая добыча золота продолжит рост в 2026 году, однако темпы прироста останутся сдержанными на фоне геополитической нестабильности.

Как передает Report, в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

"Мировые горнодобывающие компании произвели 3 672 тонны золота, что представляет собой скромный рост на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем за всю историю наших данных. Мы ожидаем дальнейшего роста добычи золота в 2026 году - умеренными темпами ", - говорится в отчете.

По итогам 2025 года объем добычи достиг рекордных 3 672 тонн, увеличившись всего на 1% по сравнению с 2024 годом.

По данным Metals Focus, к концу 2025 года мировые запасы составляли 55 тыс. тонн, а общий потенциальный объем золота в месторождениях оцениваются приблизительно в 132 тыс. тонн.