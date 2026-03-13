Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    World Gold Council прогнозирует рост добычи золота в 2026 году

    Финансы
    • 13 марта, 2026
    • 11:04
    World Gold Council прогнозирует рост добычи золота в 2026 году

    Мировая добыча золота продолжит рост в 2026 году, однако темпы прироста останутся сдержанными на фоне геополитической нестабильности.

    Как передает Report, в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

    "Мировые горнодобывающие компании произвели 3 672 тонны золота, что представляет собой скромный рост на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким показателем за всю историю наших данных. Мы ожидаем дальнейшего роста добычи золота в 2026 году - умеренными темпами ", - говорится в отчете.

    По итогам 2025 года объем добычи достиг рекордных 3 672 тонн, увеличившись всего на 1% по сравнению с 2024 годом.

    По данным Metals Focus, к концу 2025 года мировые запасы составляли 55 тыс. тонн, а общий потенциальный объем золота в месторождениях оцениваются приблизительно в 132 тыс. тонн.

    World Gold Council Рост добычи золота
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей