IDEA организовала акцию по посадке деревьев в Шеки и Габале
Экология
- 13 марта, 2026
- 10:39
Очередная акция по посадке деревьев весеннего сезона 2026 года в рамках "Зеленого марафона", проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, организована в Шекинском и Габалинском районах.
Об этом Report сообщили в IDEA.
Согласно информации, в селе Хырхатала Габалинского района и поселке Туран Шекинского района с участием волонтеров Общественного союза IDEA высажено около 1 500 деревьев, среди которых такие виды, как эльдарская сосна, платан и кедр.
