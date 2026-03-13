Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Лу Мэй: Китай поддерживает путь развития Азербайджана

    13 марта, 2026
    Лу Мэй: Китай поддерживает путь развития Азербайджана

    Китай поддерживает Азербайджан в стремлении развиваться по пути, соответствующему его национальным особенностям.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге.

    По ее словам, Китай и Азербайджан являются партнерами на пути развития и возрождения, а также важными участниками Глобального Юга. "Китай поддерживает Азербайджан в следовании по пути развития, соответствующему его национальным особенностям", - отметила дипломат.

    Лу Мэй подчеркнула, что Пекин готов делиться с Баку возможностями своей модернизации для углубления взаимовыгодного сотрудничества и совместного развития двух стран.

    По ее словам, одной из сфер, в которой Китай готов делиться своим опытом с Азербайджаном, является развитие технологий искусственного интеллекта.

