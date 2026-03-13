Lu Mey: Çin Azərbaycanın inkişaf yolunu dəstəkləyir
Xarici siyasət
- 13 mart, 2026
- 10:38
Çin Azərbaycanı milli xüsusiyyətlərinə uyğun inkişaf yolu ilə irəliləmək istəyində dəstəkləyir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey brifinqdə bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, Çinlə Azərbaycan inkişaf və dirçəliş yolunda tərəfdaşdırlar, həmçinin Qlobal Cənubun mühüm iştirakçılarıdır: "Çin Azərbaycanı milli xüsusiyyətlərinə uyğun inkişaf yolu ilə irəliləməkdə dəstəkləyir".
Lu Mey vurğulayıb ki, Pekin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və iki ölkənin birgə inkişafı üçün modernləşmə imkanlarını Bakı ilə bölüşməyə hazırdır.
Onun sözlərinə görə, Çinin təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğu sahələrdən biri süni intellekt texnologiyalarının inkişafıdır.
Son xəbərlər
12:06
Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölübHadisə
12:03
Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölübHadisə
12:02
Foto
"Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıbBiznes
12:02
Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"Komanda
12:00
Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıbSağlamlıq
11:58
İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:49
Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurubEnergetika
11:47
Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşübİnfrastruktur
11:46