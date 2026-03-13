İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Lu Mey: Çin Azərbaycanın inkişaf yolunu dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 10:38
    Lu Mey: Çin Azərbaycanın inkişaf yolunu dəstəkləyir

    Çin Azərbaycanı milli xüsusiyyətlərinə uyğun inkişaf yolu ilə irəliləmək istəyində dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey brifinqdə bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Çinlə Azərbaycan inkişaf və dirçəliş yolunda tərəfdaşdırlar, həmçinin Qlobal Cənubun mühüm iştirakçılarıdır: "Çin Azərbaycanı milli xüsusiyyətlərinə uyğun inkişaf yolu ilə irəliləməkdə dəstəkləyir".

    Lu Mey vurğulayıb ki, Pekin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və iki ölkənin birgə inkişafı üçün modernləşmə imkanlarını Bakı ilə bölüşməyə hazırdır.

    Onun sözlərinə görə, Çinin təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğu sahələrdən biri süni intellekt texnologiyalarının inkişafıdır.

    Lu Mey Qlobal Cənub
    Лу Мэй: Китай поддерживает путь развития Азербайджана
    Lu Mei: China supports Azerbaijan's development path

    Son xəbərlər

    12:06

    Yevlaxda iki yaşlı uşaq su kanalına düşərək ölüb

    Hadisə
    12:03

    Tərtərdə qadın doğuş zamanı ölüb

    Hadisə
    12:02
    Foto

    "Baku Steel Company" 2025-ci ildə ABŞ və Avropaya ixracını artırıb

    Biznes
    12:02

    Fərrux Mahmudov: "Bolqarıstana məğlubiyyət gələcək qələbələrin başlanğıcıdır"

    Komanda
    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Sağlamlıq
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti