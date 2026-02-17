İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hesablama Palatası: Azərbaycanda çayçılıq üzrə dövlət proqramı icra olunmur

    Maliyyə
    • 17 fevral, 2026
    • 16:19
    Hesablama Palatası: Azərbaycanda çayçılıq üzrə dövlət proqramı icra olunmur

    Azərbaycanda 2018–2027-ci illəri əhatə edən çayçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı üzrə müəyyən edilmiş hədəflər faktiki göstəricilərlə uzlaşmır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının 2025-ci il üzrə "Dövlət auditi" jurnalının 3-cü buraxılışında dərc edilmiş təhlildə bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Dövlət Proqramına əsasən, çay plantasiyalarının sahəsinin 2027-ci ilə qədər 3 000 hektara, çay yarpağı istehsalının isə 8,5 min tona çatdırılması nəzərdə tutulub.

    Vurğulanıb ki, lakin faktiki dinamika müəyyən edilmiş hədəflərdən ciddi şəkildə geri qalır. Belə ki, 2019-cu ildə çay plantasiyalarının sahəsi olmuş 1 100 hektar göstəricisi 2024-cü ildə 900 hektara qədər azalıb. 2026-cı il üçün isə cəmi 975 hektar sahənin hədəflənməsi nəzərdə tutulur ki, bu da əvvəlki illərin səviyyəsindən aşağı qalmaqla proqram üzrə müəyyən edilmiş məqsədlərə uyğun gəlmir.

    Bildirilib ki, bu, Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş 3 000 hektarlıq hədəfdən təxminən 3 dəfə azdır.

    Məhsul istehsalı üzrə göstəricilər də hədəflərlə uyğun gəlmir. Təhlilə əsasən, 2026-cı il üçün çay yarpağı istehsalının 1 126 tona çatdırılması planlaşdırılır ki, bu da proqramda müəyyən edilmiş 8 500 tonluq hədəfdən dəfələrlə aşağıdır.

    Təhlildə deyilir ki, bəzi hallarda Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı vəsait planlaşdırılması ilə nəticə göstəriciləri arasında da əlaqə zəifdir. Məsələn, proqram sənədində çay plantasiyalarının genişləndirilməsi nəzərdə tutulsa da, büdcə planlaşdırmasında bu istiqamət üzrə adekvat artım əks olunmur.

    Qeyd edilib ki, mövcud dinamika davam edərsə, 2027-ci il üçün müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq real görünmür. Palata bu sahədə prioritetlərin yenidən qiymətləndirilməsinin və nəticə əsaslı planlaşdırmanın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayır.

    Azərbaycan Hesablama Palatası çayçılıq Dövlət proqramı

    Son xəbərlər

    16:50

    Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq kredit mexanizmini işə salmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:43

    Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Region
    16:42
    Rəy

    Vardanyan cəzasına çatdı: Azərbaycan məhkəməsi sülhə qarşı çıxanlara dərs keçdi - ŞƏRH

    Analitika
    16:36

    Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    16:34

    Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olub

    Region
    16:29

    Azərbaycan və İsrail təmiz enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Energetika
    16:24
    Foto

    Kino Agentliyi ilə Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi arasında memorandum imzalanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    16:20

    Özbəkistanda "Arşın mal alan" tamaşası təqdim olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    16:19

    Hesablama Palatası: Azərbaycanda çayçılıq üzrə dövlət proqramı icra olunmur

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti