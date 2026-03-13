В Омане в результате падения БПЛА два человека погибли

Два человека погибли в Омане в результате падения беспилотника в провинции Сохар.

Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство Омана со ссылкой на источник в службе безопасности.

Кроме того, несколько человек получили ранения.

По данным источика, БПЛА упал в промышленном районе Аль-Авахи. Погибшие были иностранными гражданами.

Еще один беспилотник также был сбит в провинции Сохар.