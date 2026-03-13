Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Омане в результате падения БПЛА два человека погибли

    Другие страны
    • 13 марта, 2026
    • 10:31
    В Омане в результате падения БПЛА два человека погибли

    Два человека погибли в Омане в результате падения беспилотника в провинции Сохар.

    Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство Омана со ссылкой на источник в службе безопасности.

    Кроме того, несколько человек получили ранения.

    По данным источика, БПЛА упал в промышленном районе Аль-Авахи. Погибшие были иностранными гражданами.

    Еще один беспилотник также был сбит в провинции Сохар.

    Эскалация на Ближнем Востоке
    Omanda PUA-nın düşməsi zamanı iki xarici vətəndaş ölüb
    2 killed in drone strike in Oman
    Ты - Король

    Последние новости

    11:28

    Ликвидные активы банков Азербайджана сократились на 9,2%

    Финансы
    11:27

    Лу Мэй: Товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе достиг $420 млн

    Бизнес
    11:27
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме обсудили роль Китая в глобальном управлении

    Внешняя политика
    11:24

    Гражданство Азербайджана в 2025 году получили 64 человека без гражданства

    Внутренняя политика
    11:22

    Нефтекомпании потеряли более $15 млрд из-за закрытия Ормузского пролива

    Энергетика
    11:20

    Внешний долг банков Азербайджана в 2025 году вырос в 1,5 раза

    Финансы
    11:16

    На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса Али Асадов представит отчет

    Милли Меджлис
    11:13

    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Инфраструктура
    11:13

    ЦАХАЛ сообщил о серии ударов по правительственным объектам в Тегеране

    Другие страны
    Лента новостей