В Омане в результате падения БПЛА два человека погибли

- 13 марта, 2026
- 10:31
Два человека погибли в Омане в результате падения беспилотника в провинции Сохар.
Как передает Report, об этом сообщает государственное информагентство Омана со ссылкой на источник в службе безопасности.
Кроме того, несколько человек получили ранения.
По данным источика, БПЛА упал в промышленном районе Аль-Авахи. Погибшие были иностранными гражданами.
Еще один беспилотник также был сбит в провинции Сохар.
