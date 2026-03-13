İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Omanda PUA-nın düşməsi zamanı iki xarici vətəndaş ölüb

    Digər ölkələr
    • 13 mart, 2026
    • 10:42
    Omanda PUA-nın düşməsi zamanı iki xarici vətəndaş ölüb

    Omanda Sohar vilayətində pilotsuz uçuş aparatının düşməsi nəticəsində iki nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Omanın dövlət informasiya agentliyi təhlükəsizlik xidmətindəki mənbəyə istinadən xəbər verir.

    Bundan əlavə, bir neçə nəfər yaralanıb.

    Mənbənin məlumatına görə, PUA Əl-Əvahi sənaye rayonuna düşüb. Həlak olanlar xarici vətəndaşlar olub.

    Daha bir pilotsuz uçuş aparatı da Sohar vilayətində vurulub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Омане в результате падения БПЛА два человека погибли
    2 killed in drone strike in Oman

    Son xəbərlər

    12:00

    Azərbaycan xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb

    Digər
    11:58

    İraqda qəzaya uğrayan ABŞ təyyarəsinin göyərtəsində 5 nəfər olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:49

    Hörmüz boğazının bağlanması Fars körfəzi ölkələrinə 15,1 milyard dollar zərər vurub

    Energetika
    11:47

    Azərbaycanda ötən il qeyri-neft ÜDM-nin 13%-i nəqliyyat-logistika və İKT sektorlarının payına düşüb

    İnfrastruktur
    11:46

    Nadir Nəbiyev: "Şəfa" rəhbərliyi tək kluba yox, Azərbaycan futboluna xeyir verməyi düşünür"

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda ötən il istehlaka yararsız 270 ton məhsul məhv edilib

    ASK
    11:45

    İranda "Müqəddəs Qüds" günü ilə bağlı yürüş keçirilir

    Region
    11:44

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə ötən il 63 şəhərsalma layihəsi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    11:43

    Lu Mey: Çin Azərbaycanın üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti