İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanın cüdo millisinin üzvlərinə maarifləndirici seminar keçirilib

    Fərdi
    • 17 fevral, 2026
    • 15:29
    Azərbaycanın cüdo millisinin üzvlərinə maarifləndirici seminar keçirilib

    Azərbaycanın yeniyetmə qızlardan ibarət cüdo millisinin üzvləri üçün sağlam qidalanma və performans mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, seminar Azərbaycan Cüdo Federasiyasının tədris proqramı çərçivəsində təşkil olunub və cüdoçuların idman inkişafında düzgün qidalanmanın roluna həsr edilib.

    Təlim zamanı yeniyetmə yaş dövründə qidalanmanın niyə kritik olduğu, enerji səviyyəsi, diqqət və bərpa proseslərinə təsiri, karbohidratların düzgün istifadəsi, hidratasiya və bərpa pəncərəsinin əhəmiyyəti sadə və praktik nümunələrlə izah edilib.

    Beynəlxalq turnir təcrübələrindən real nümunələr təqdim olunaraq, səhv qidalanma və plansız çəki salmanın performansa mənfi təsirləri vurğulanıb.

    Azərbaycan cüdo millisi seminar Azərbaycan Cüdo Federasiyası cüdo Sağlam qidalanma

    Son xəbərlər

    15:40

    İran XİN: Danışıqlar yekun nəticə əldə olunana qədər davam edəcək

    Region
    15:38

    Azərbaycan və Böyük Britaniya karbon bazarlarının formalaşdırılmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    15:37
    Foto

    Azərbaycan IMF ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    15:34

    "Baku Steel Company" SAP S/4HANA sistemini uğurla istifadəyə verib

    Biznes
    15:29

    Azərbaycanın cüdo millisinin üzvlərinə maarifləndirici seminar keçirilib

    Fərdi
    15:21

    "İnter" yarımmüdafiəçisinə yeni müqavilə təklif edir

    Futbol
    15:19

    Türkiyədəki elektrik stansiyası SOCAR-ın törəmə şirkətinin tərkibində fəaliyyətə başlayıb

    Energetika
    15:17
    Foto

    Report Media Məktəbinin 20-ci qrupu təlim proqramına qoşulub

    Media
    15:15

    Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti