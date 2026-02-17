Kürün Salyandan keçən hissəsində bir nəfər batıb
Digər
- 17 fevral, 2026
- 15:15
Kür çayının Salyan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində bir nəfər batıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu axtarışlara cəlb olunub.
