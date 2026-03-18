Qubada həyat yoldaşını qətlə yetirən kişi daha sonra özünü öldürüb
Hadisə
- 18 mart, 2026
- 22:36
Qubada qətl hadisəsi baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, rayonun Zizik kəndində 1970-ci il təvəllüdlü Ağasiyeva Gülgəz Rahib qızı qətlə yetirilib.
İlkin məlumata görə, onu həyat yoldaşı - 1966-cı il təvəllüdlü Ağasiyev Ceyhun İsmayıl oğlu öldürüb. C. Ağasiyev daha sonra özünü asaraq intihar edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:32
Ceyhun Bayramovla Hakan Fidan arasında Ər-Riyadda görüş keçirilibXarici siyasət
23:27
Daş Salnamə Muzeyində "Çərçivədən kənar" adlı inklüziv incəsənət sərgisi açılıbDaxili siyasət
23:25
Hakan Fidan Ər-Riyadda pakistanlı həmkarı ilə görüşübRegion
23:14
Pezeşkian: Enerji infrastrukturuna hücumlar nəzarəti mümkünsüz nəticələrə səbəb olacaqRegion
23:01
Foto
VI Felipe Madriddə Zelenskini qəbul edibDigər ölkələr
22:53
MKİ rəhbəri: ABŞ İrandakı eskalasiyaya baxmayaraq, Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcəkDigər ölkələr
22:45
PSJ-nin futbolçusu Bredli Barkola zədə səbəbindən bir neçə həftə meydandan kənar qalacaqFutbol
22:44
Əraqçi ilə Kallas müharibənin region və dünya üçün nəticələrini müzakirə ediblərRegion
22:36