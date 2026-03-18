İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 18 mart, 2026
    • 22:02
    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatının səbəb olduğu enerji böhranı fonunda martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirəcək.

    "Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, görüş Vaşinqtondakı Amerika Neft İnstitutunda baş tutacaq.

    Qeyd olunub ki, Vaşinqton administrasiyası yanacaq qiymətinin artması məsələsi ilə bağlı güclü siyasi təzyiqlə üzləşir. Analitiklərin fikrincə, ABŞ hakimiyyətinin enerji resurslarının qiymətlərini saxlamaq imkanları məhduddur.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İran Silahlı Qüvvələrinin "Xatəm əl-Ənbiya" Mərkəzi Qərargahının nümayəndəsi bildirib ki, İran dünya neft ixracının təxminən beşdə birinin keçdiyi Hörmüz boğazından ABŞ-yə və onun müttəfiqlərinə aid olan heç bir neft yükünün keçirilməsinə icazə verməyəcək.

    СМИ: Вэнс встретится с руководителями нефтяных компаний 19 марта

    Son xəbərlər

    22:02

    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:55

    Ekvadorun "Los Lobos" qruplaşmasının lideri Meksikada saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:45

    Slovakiya dizel yanacağının satışına və ixracına məhdudiyyətlər tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:36

    Makron: Yeni təyyarədaşıyan gəminin tikintisi 10 milyard avroya başa gələcək

    Digər ölkələr
    21:25
    Foto

    Alena Əliyeva Novruz yarmarkasını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    21:21

    UEFA Avropa Liqası: 1/4 finala yüksələn ilk komanda bəlli olub

    Futbol
    21:10

    Müctəba Xamenei Laricaninin qətlinin qisasının alınacağına söz verib

    Digər ölkələr
    20:56

    Ben Qurion hava limanında üç özəl təyyarə raket qəlpələrindən zədələnib

    Digər ölkələr
    20:47

    Estoniyanın Azərbaycana birbaşa investisiyalarının həcmi 120 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti