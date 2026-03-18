СМИ: Вэнс встретится с руководителями нефтяных компаний 19 марта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 19 марта проведет встречу с руководителями нефтяных компаний на фоне энергетического кризиса, вызванного операцией США и Израиля против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, встреча состоится в Американском институте нефти в Вашингтоне.

Отмечается, что Вашингтонская администрация "сталкивается с сильным политическим давлением по вопросу роста цен на топливо". Агентство отмечает, что по мнению аналитиков, власти США ограничены в своих возможностях по сдерживанию цен на энергоресурсы.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

Представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.