СМИ: Вэнс встретится с руководителями нефтяных компаний 19 марта

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 18 марта, 2026
    • 21:44
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс 19 марта проведет встречу с руководителями нефтяных компаний на фоне энергетического кризиса, вызванного операцией США и Израиля против Ирана.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, встреча состоится в Американском институте нефти в Вашингтоне.

    Отмечается, что Вашингтонская администрация "сталкивается с сильным политическим давлением по вопросу роста цен на топливо". Агентство отмечает, что по мнению аналитиков, власти США ограничены в своих возможностях по сдерживанию цен на энергоресурсы.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Представитель центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам.

    KİV: Vens martın 19-da neft şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşəcək
    Ты - Король

    Спикер иранского парламента заявил о начале нового этапа конфликта

    CENTCOM: ВС США уничтожили почти 8 тыс. целей в Иране

    В Мексике задержан лидер эквадорской группировки Los Lobos

    Алена Алиева посетила Новрузскую ярмарку

    Лига Европы УЕФА: Определился первый участник 1/4 финала

    Словакия вводит ограничения на продажу и вывоз из страны дизтоплива

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за убийство Лариджани

    Макрон: Стоимость нового авианосца для ВМС Франции составит €10 млрд

