СМИ: Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 20:52
Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.
"Первая встреча состоится в Государственном департаменте в Вашингтоне. Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлен послом в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером. Ливанскую сторону будет представлять посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад", - говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание в кратчайшие сроки начать прямые переговоры с Ливаном.
