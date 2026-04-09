СМИ: Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне

Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

"Первая встреча состоится в Государственном департаменте в Вашингтоне. Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлен послом в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером. Ливанскую сторону будет представлять посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад", - говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание в кратчайшие сроки начать прямые переговоры с Ливаном.