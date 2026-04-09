Армия Израиля планирует новые удары по Бейруту
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 21:36
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали эвакуироваться жителей восьми кварталов на южной окраине Бйрута в связи с предстоящими авиаударами.
Как передает Report, об этом заявил аредставитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети Х.
По его словам, воздушные рейды будут совершены на объекты организации "Хезболлах", находящиеся в районах Гобейри, Джнах, Лейлаки, Тахвита-эль-Гадир, Харет-Хорейк и Шиях, а также в предместьях Бурдж-эль-Бараджна и Хадас.
"Армия обороны Израиля продолжает операции против террористической "Хезболлах" в южных пригородах, - отмечается в заявлении.
Ранее Служба гражданской обороны Ливана сообщила, что израильские ВВС утром атаковали кварталы Кафаат и Лейлаки на юге Бейрута.
