İsrail Ordusu Beyruta yeni zərbələr endirməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 09 aprel, 2026
- 23:50
İsrailin Müdafiə Ordusu qarşıdakı aviazərbələrlə əlaqədar Beyrutun cənubundakı səkkiz məhəllənin sakinlərini təxliyə olunmağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Ordusunun nümayəndəsi Avixay Edri "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, hava reydləri "Hizbullah" təşkilatının Qobeyri, Cnah, Leylaki, Təhvitə-əl-Qadir, Harət-Horeyk və Şiyah rayonlarında, həmçinin Bürc-əl-Bəracnə və Hadas ətraflarında yerləşən obyektlərinə endiləcək.
Qeyd olunur ki, İsrailin Müdafiə Ordusu şəhərin cənub ətraflarında "Hizbullah"a qarşı əməliyyatları davam etdirir.
Daha əvvəl Livanın Mülki Müdafiə Xidməti İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin səhər saatlarında Beyrutun cənubundakı Kafaat və Leylaki məhəllələrinə hücum etdiyini bildirib.
00:03
Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyibDigər ölkələr
23:53
Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edirDigər ölkələr
23:50
İsrail Ordusu Beyruta yeni zərbələr endirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
23:35
Rütte: NATO Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təmin olunmasına kömək edə bilərDigər ölkələr
23:31
Bəqai: Danışıqların keçirilməsi ABŞ-nin atəşkəs şərtlərinə əməl etməsindən asılıdırRegion
23:27
KİV: İsrail və Livan növbəti həftə Vaşinqtonda danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
23:21
Özbəkistanda 190,8 kq həşişin Əfqanıstana keçirilməsinin qarşısı alınıbRegion
23:15
Putin Pasxa atəşkəsi elan edibRegion
23:11