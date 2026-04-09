В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Дагестана и Чечни повышен с регионального до федерального уровня из-за тяжелых последствий паводков, вызванных ливнями.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии.

Отмечается, что он прилетел в Дагестан для координации ликвидации последствий стихии. По словам главы республики Сергея Меликова, в Дагестане от наводнения пострадали более 6,2 тыс. человек.

Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина правительством РФ сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

"Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии", - уточнил министр.