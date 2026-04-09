    Внешняя политика
    09 апреля, 2026
    20:35
    Куртулмуш: Турция положительно оценивает сближение Баку и Еревана

    Турция не исключает развития трехстороннего диалога на межпарламентском уровне с Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш, говоря о роли межпарламентской дипломатии в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе.

    По его словам, другие государства региона также могут быть привлечены к этому диалогу на политическом и межпарламентском уровнях.

    Н. Куртулмуш отметил, что развитие отношений между Баку и Ереваном является важным вопросом для Анкары.

    "Официальная Анкара и ранее выступала за налаживание сотрудничества между всеми государствами региона. Однако камнем преткновения оставалась оккупация Карабахского региона Азербайджана. Освобождение азербайджанских территорий создало новый баланс сил на Южном Кавказе. Турция считает сближение между Азербайджаном и Арменией, особенно последние шаги (на пути к миру - ред.), весьма положительными и важными. Надеемся, что на Южном Кавказе в скором времени установится долгосрочный мир", - подчеркнул он.

    Нуман Куртулмуш Великое национальное собрание Турции Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Numan Kurtulmuş: Türkiyə Azərbaycan-Ermənistan yaxınlaşmasını müsbət qiymətləndirir

    20:52

    СМИ: Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне

    Другие страны
    20:51

    В Узбекистане более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах

    В регионе
    20:43

    В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня

    В регионе
    20:38

    ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ближневосточного кризиса

    Финансы
    20:35

    Куртулмуш: Турция положительно оценивает сближение Баку и Еревана

    Внешняя политика
    20:24

    Пашинян: Ж/д сообщение с Азербайджаном придает импульс развитию региональной торговли

    В регионе
    20:07

    Фидан: Двух недель может быть недостаточно для достижения мира между США и Ираном

    В регионе
    19:58

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в банковском секторе

    Финансы
    19:45

    Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном для установления мирных отношений

    Другие страны
