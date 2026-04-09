Куртулмуш: Турция положительно оценивает сближение Баку и Еревана

Турция не исключает развития трехстороннего диалога на межпарламентском уровне с Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш, говоря о роли межпарламентской дипломатии в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе.

По его словам, другие государства региона также могут быть привлечены к этому диалогу на политическом и межпарламентском уровнях.

Н. Куртулмуш отметил, что развитие отношений между Баку и Ереваном является важным вопросом для Анкары.

"Официальная Анкара и ранее выступала за налаживание сотрудничества между всеми государствами региона. Однако камнем преткновения оставалась оккупация Карабахского региона Азербайджана. Освобождение азербайджанских территорий создало новый баланс сил на Южном Кавказе. Турция считает сближение между Азербайджаном и Арменией, особенно последние шаги (на пути к миру - ред.), весьма положительными и важными. Надеемся, что на Южном Кавказе в скором времени установится долгосрочный мир", - подчеркнул он.