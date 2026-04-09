Рютте: НАТО может помочь обеспечить судоходство в Ормузском проливе

Североатлантический альянс может оказать поддержку в обеспечении свободного судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в вашингтонском Институте фонда президента Рональда Рейгана.

По его словам, "коалиция в составе уже 34 стран" обсуждает возможность принятия мер для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив.

"Думаю, это первый шаг. Если НАТО может помочь, то, безусловно, там будет. Нет причин не оказать помощь. Безусловно, мы это сделаем, если это будет полезно", - сказал Рютте.

Он добавил, что альянс будет действовать поэтапно, поскольку для этого необходимы договоренности между всеми союзниками.

"Но, опять же, если НАТО может сыграть какую-то роль, это будет замечательно", - подчеркнул генсек.