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    Ван И: Азербайджан занимает важное место в Среднем коридоре

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:59
    Ван И: Азербайджан занимает важное место в Среднем коридоре

    Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Азербайджан является государством, занимающим важную позицию в Среднем коридоре.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в рамках своего визита в Азербайджан.

    Гость отметил, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, подчеркнул растущую роль нашей страны в международных и региональных вопросах.

    Отметив, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление, гость подчеркнул успешное и динамичное развитие нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева. Он сказал, что Китай, как близкий друг Азербайджана, искренне радуется этим достижениям.

    Ильхам Алиев Ван И Средний коридор Азербайджано-китайские отношения
    Çinin xarici işlər naziri: Azərbaycan Orta Dəhlizdə mühüm mövqeyə malikdir
    Wang Yi highlights Azerbaijan's key role in Middle Corridor
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