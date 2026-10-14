Ван И: Азербайджан занимает важное место в Среднем коридоре

Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Азербайджан является государством, занимающим важную позицию в Среднем коридоре.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в рамках своего визита в Азербайджан.

Гость отметил, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, подчеркнул растущую роль нашей страны в международных и региональных вопросах.

Отметив, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление, гость подчеркнул успешное и динамичное развитие нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева. Он сказал, что Китай, как близкий друг Азербайджана, искренне радуется этим достижениям.