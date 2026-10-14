Ван И: Азербайджан занимает важное место в Среднем коридоре
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 19:59
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Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Азербайджан является государством, занимающим важную позицию в Среднем коридоре.
Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в рамках своего визита в Азербайджан.
Гость отметил, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, подчеркнул растущую роль нашей страны в международных и региональных вопросах.
Отметив, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление, гость подчеркнул успешное и динамичное развитие нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева. Он сказал, что Китай, как близкий друг Азербайджана, искренне радуется этим достижениям.
Çinin xarici işlər naziri: Azərbaycan Orta Dəhlizdə mühüm mövqeyə malikdir
Wang Yi highlights Azerbaijan's key role in Middle Corridor
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