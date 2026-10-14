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    Çinin xarici işlər naziri: Azərbaycan Orta Dəhlizdə mühüm mövqeyə malikdir

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 19:35
    Çinin xarici işlər naziri: Azərbaycan Orta Dəhlizdə mühüm mövqeyə malikdir

    Çinin xarici işlər naziri Vanq Yi Azərbaycanın Orta Dəhlizdə mühüm mövqeyə malik dövlət olduğunu vurğulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə Azərbaycana səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı bildirib.

    Qonaq Çinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini daim dəstəklədiyini qeyd edib, Azərbaycanın beynəlxalq və regional məsələlərdə artan rolunu xüsusi vurğulayıb.

    Bakıda gördüyü inkişaf proseslərinin onda dərin təəssürat hissi yaratdığı deyən nazir Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu və dinamik inkişafını qeyd edib, bütün bunlara Azərbaycanın yaxın dostu kimi Çinin səmimi-qəlbdən sevindiyini bildirib.

    İlham Əliyev Van İ Çin XİN Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    Ван И: Азербайджан занимает важное место в Среднем коридоре
    Wang Yi highlights Azerbaijan's key role in Middle Corridor
    MiniBoss
    MiniBoss

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