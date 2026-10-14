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    Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО собственного производства

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 20:26
    Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО собственного производства

    Великобритания ускорит поставки Украине систем противовоздушной обороны британского производства.

    Как передает Report, об этом заявил Энди Бернем, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

    "Я объявляю об ускорении поставок Украине систем противовоздушной обороны британского производства", - заявил Энди Бернем.

    Энди Бернем Владимир Зеленский Противовоздушная оборона (ПВО) Великобритания Украина
    Britaniya Ukraynaya öz istehsalı olan HHM sistemlərinin tədarükünü sürətləndirəcək
    UK to accelerate deliveries of air defense systems to Ukraine
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