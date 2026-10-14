Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО собственного производства

Великобритания ускорит поставки Украине систем противовоздушной обороны британского производства.

Как передает Report, об этом заявил Энди Бернем, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

"Я объявляю об ускорении поставок Украине систем противовоздушной обороны британского производства", - заявил Энди Бернем.