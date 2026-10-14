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    Britaniya Ukraynaya öz istehsalı olan HHM sistemlərinin tədarükünü sürətləndirəcək

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 21:06
    Britaniya Ukraynaya öz istehsalı olan HHM sistemlərinin tədarükünü sürətləndirəcək

    Böyük Britaniya Ukraynaya öz istehsalı olan hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin tədarükünü sürətləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem Londonda Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə çıxış edərkən bildirib.

    "Ukraynaya Britaniya istehsalı olan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükünün sürətləndirildiyini elan edirəm", - Börnhem deyib.

    Hava hücumundan müdafiə sistemləri Böyük Britaniya Ukrayna
    Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО собственного производства
    UK to accelerate deliveries of air defense systems to Ukraine
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