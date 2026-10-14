Britaniya Ukraynaya öz istehsalı olan HHM sistemlərinin tədarükünü sürətləndirəcək
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 21:06
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Böyük Britaniya Ukraynaya öz istehsalı olan hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemlərinin tədarükünü sürətləndirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Baş naziri Endi Börnhem Londonda Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə çıxış edərkən bildirib.
"Ukraynaya Britaniya istehsalı olan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin tədarükünün sürətləndirildiyini elan edirəm", - Börnhem deyib.
Великобритания ускорит поставки Украине систем ПВО собственного производства
UK to accelerate deliveries of air defense systems to Ukraine
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