Президент Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь", напомнив, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

Подчеркнув, что Средний коридор динамично развивается, глава государства отметил в этом контексте наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.