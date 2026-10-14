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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь"

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:48
    Президент Ильхам Алиев отметил важность проекта Один пояс, один путь

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь", напомнив, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу.

    Как сообщает Report, об этом глава государства сказал на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

    Подчеркнув, что Средний коридор динамично развивается, глава государства отметил в этом контексте наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

    Ильхам Алиев Ван И Средний коридор
    İlham Əliyev "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin önəmini qeyd edib
    Ilham Aliyev highlights importance of Belt and Road Initiative
    44 - Tezliklə
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