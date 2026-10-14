Президент Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь"
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 19:48
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь", напомнив, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу.
Как сообщает Report, об этом глава государства сказал на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.
Подчеркнув, что Средний коридор динамично развивается, глава государства отметил в этом контексте наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.
İlham Əliyev "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin önəmini qeyd edib
Ilham Aliyev highlights importance of Belt and Road Initiative
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