İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    İlham Əliyev "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin önəmini qeyd edib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 19:25
    İlham Əliyev Bir kəmər, bir yol layihəsinin önəmini qeyd edib

    Prezident İlham Əliyev "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin önəmini qeyd edib və Azərbaycanın buna dəstək verən ilk ölkələrdən biri olduğunu xatırladıb.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bu barədə Çinin xarici işlər naziri Vanq Yini qəbul edərkən bildirib.

    Orta Dəhlizin dinamik inkişaf etdiyini deyən dövlət başçısı bu xüsusda Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb.

    İlham Əliyev Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi) Bir kəmər, bir yol
    Президент Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь"
    Ilham Aliyev highlights importance of Belt and Road Initiative
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