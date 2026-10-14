İlham Əliyev "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin önəmini qeyd edib
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2026
- 19:25
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Prezident İlham Əliyev "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin önəmini qeyd edib və Azərbaycanın buna dəstək verən ilk ölkələrdən biri olduğunu xatırladıb.
"Report" xəbər verir ki, dövlət başçısı bu barədə Çinin xarici işlər naziri Vanq Yini qəbul edərkən bildirib.
Orta Dəhlizin dinamik inkişaf etdiyini deyən dövlət başçısı bu xüsusda Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb.
Президент Ильхам Алиев отметил важность проекта "Один пояс, один путь"
Ilham Aliyev highlights importance of Belt and Road Initiative
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