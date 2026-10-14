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    США сняли санкции с главы парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 19:16
    США сняли санкции с главы парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса

    Администрация президента США Дональда Трампа сняла санкции с председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, брата исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее уведомление опубликовано на сайте Министерства финансов США.

    Решение принято Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), которое исключило Хорхе Родригеса из санкционного списка.

    Хорхе Родригес возглавляет Национальную ассамблею Венесуэлы с 2021 года. Он и Делси Родригес находились под санкциями США с сентября 2018 года, в период первого президентского срока Дональда Трампа.

    Делси Родригес возглавила страну после отстранения от власти Николаса Мадуро Соединенными Штатами в январе 2026 года. В апреле Вашингтон также снял санкции с Делси Родригес.

    Хорхе Родригес Санкции Соединенные Штаты Америки (США) Венесуэла
    ABŞ Venesuela parlamentinin sədri Xorxe Rodriqesə qarşı sanksiyaları ləğv edib
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