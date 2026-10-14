В Бангкоке обсуждают влияние геополитической напряженности на мировую экономику.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, в ежегодных собраниях Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка участвует делегация Азербайджана во главе с первым заместителем министра финансов Анаром Керимовым.

В рамках визита делегация примет участие в пленарном заседании и других мероприятиях, а также проведет ряд двусторонних встреч.

В ходе собраний также обсуждаются продолжающаяся война на Ближнем Востоке, перспективы развития мировой экономики, текущее состояние международных финансовых рынков, риски, связанные с ростом глобального государственного долга и долговой устойчивостью, влияние цен на энергоносители на инфляцию, а также вопросы сохранения глобальной финансовой стабильности.

Собрания начались 12 октября и продлятся до 18 октября.