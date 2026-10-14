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    В Бангкоке обсуждают влияние геополитической напряженности на мировую экономику

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 20:07
    В Бангкоке обсуждают влияние геополитической напряженности на мировую экономику

    В Бангкоке обсуждают влияние геополитической напряженности на мировую экономику.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, в ежегодных собраниях Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка участвует делегация Азербайджана во главе с первым заместителем министра финансов Анаром Керимовым.

    В рамках визита делегация примет участие в пленарном заседании и других мероприятиях, а также проведет ряд двусторонних встреч.

    В ходе собраний также обсуждаются продолжающаяся война на Ближнем Востоке, перспективы развития мировой экономики, текущее состояние международных финансовых рынков, риски, связанные с ростом глобального государственного долга и долговой устойчивостью, влияние цен на энергоносители на инфляцию, а также вопросы сохранения глобальной финансовой стабильности.

    Собрания начались 12 октября и продлятся до 18 октября.

    Анар Керимов Международный валютный фонд (МВФ) Эскалация на Ближнем Востоке Бангкок
    Anar Kərimov IMF və Dünya Bankı Qrupunun İllik Toplantılarında iştirak edir
    Azerbaijani delegation attends IMF, World Bank Annual Meetings in Bangkok
    44 - Tezliklə
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