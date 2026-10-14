При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 20:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Во время воздушной атаки российской армии на Киев 14 октября пострадала квартира азербайджанской семьи.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жилье семьи Бейдуллаевых, расположенное в Деснянском районе, получило повреждения в результате падения баллистической ракеты рядом с многоэтажкой.
В момент удара дома находился сын хозяев - Исмихан Бейдуллаев, он не пострадал.
Отметим, что в результате вражеской атаки на Киев число погибших достигло 5 человек, еще 20 получили ранения.
Фото
Фото
Последние новости
05:44
FT: США предложили ЕС разморозить часть российских активовДругие страны
05:09
Азербайджан призвал ООН уделить внимание проблеме пропавших без вести и минной угрозеВнешняя политика
04:38
Мбаппе вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧФутбол
04:22
Протестующие в Албании разгромили здания госструктур в Тиране - ОбновленоДругие страны
03:50
Израиль нанес удары по объектам "Хезболлах" в южном ЛиванеДругие страны
03:12
Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за вмешательства в предвыборную кампаниюДругие страны
02:43
Трамп заявил, что не понимает, с кем США ведут переговоры в ИранеДругие страны
02:05
Маск объяснил ограничение работы Starlink в УкраинеДругие страны
01:39
Более 40 следующих в Стамбул самолетов перенаправили в другие аэропортыВ регионе