При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи

Во время воздушной атаки российской армии на Киев 14 октября пострадала квартира азербайджанской семьи.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жилье семьи Бейдуллаевых, расположенное в Деснянском районе, получило повреждения в результате падения баллистической ракеты рядом с многоэтажкой.

В момент удара дома находился сын хозяев - Исмихан Бейдуллаев, он не пострадал.

Отметим, что в результате вражеской атаки на Киев число погибших достигло 5 человек, еще 20 получили ранения.