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    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 20:14
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи

    Во время воздушной атаки российской армии на Киев 14 октября пострадала квартира азербайджанской семьи.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жилье семьи Бейдуллаевых, расположенное в Деснянском районе, получило повреждения в результате падения баллистической ракеты рядом с многоэтажкой.

    В момент удара дома находился сын хозяев - Исмихан Бейдуллаев, он не пострадал.

    Отметим, что в результате вражеской атаки на Киев число погибших достигло 5 человек, еще 20 получили ранения.

    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи

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    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Фото
    Azerbaijani family's apartment damaged in Russian strike on Kyiv
    44 - Tezliklə
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