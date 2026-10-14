İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 19:57
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb

    Rusiya ordusunun oktyabrın 14-də Ukraynanın paytaxtı Kiyevə hava hücumu zamanı bir azərbaycanlı ailənin də mənzili ziyan görüb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Desnyanski rayonunda Beydullayevlərə məxsus mənzil dağıntılara məruz qalıb.

    Belə ki, ballistik raket binanın yanına düşüb. Zərbələr zamanı ailənin oğlu Ismixan Beydullayev evdə olub. Xoşbəxtlikdən onun həyatı təhlükəsizlikdədir.

    Ümumilikdə Kiyevdə ölənlərin sayı 5, yaralananların sayı 20 nəfərə çatıb.

    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb
    Kiyevə hava hücumu zamanı azərbaycanlı ailənin mənzili dağılıb

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Azərbaycanlı ailələr Ölənlər və yaralılar
    Foto
    При ракетной атаке на Киев пострадало жилье азербайджанской семьи
    Foto
    Azerbaijani family's apartment damaged in Russian strike on Kyiv
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    01:17
    Foto
    Tibb müəssisələrində hicab məhdudiyyəti ilə bağlı yayılan sənəd saxtadır - birgə açıqlama
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti