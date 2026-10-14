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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 20:01
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна

    14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аль-Заяни.

    Как сообщает Report, гость передал главе нашего государства приветствия Короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы. Он отметил, что король придает большое значение отношениям с Азербайджаном.

    Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия королю Бахрейна.

    Глава государства отметил, что наши страны связывают дружественные и братские отношения, партнерство высокого уровня.

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что визит министра иностранных дел Королевства Бахрейн в Азербайджан также создает хорошую возможность для обсуждения различных аспектов двусторонних связей.

    Поздравив президента Ильхама Алиева с продлением председательства нашей страны в СВМДА, гость отметил, что Азербайджан председательствует в этой организации на высоком уровне.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном в различных сферах.

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Бахрейна
    Ильхам Алиев Абдуллатиф бин Рашид Аль Заяни Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Bəhreynin xarici işlər nazirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev received Bahrain's Minister of Foreign Affairs
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