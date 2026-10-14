Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:41
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая

    14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свой государственный визит в Китайскую Народную Республику, встречи с председателем Си Цзиньпином, а также принятие в рамках визита Совместного заявления о стратегическом партнерстве между нашими странами, и отметил, что тем самым двусторонние отношения вышли на новый уровень.

    С удовлетворением вспомнив свой предыдущий визит в нашу страну и встречу с главой государства, гость передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

    Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия председателю Си Цзиньпину.

    Коснувшись значения Совместного заявления о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем, принятого во время визита президента Ильхама Алиева в Китай, Ван И подчеркнул, что Китай является надежным и долгосрочным партнером Азербайджана.

    Отметив, что увиденные им в Баку процессы развития произвели на него глубокое впечатление, гость подчеркнул успешное и динамичное развитие нашей страны под руководством президента Ильхама Алиева. Он сказал, что Китай, как близкий друг Азербайджана, искренне радуется этим достижениям.

    Гость отметил, что Китай всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, подчеркнул растущую роль нашей страны в международных и региональных вопросах.

    Он поздравил с председательством Азербайджана в СВМДА, а также с проведением нашей страной Саммита этой организации.

    Поблагодарив за добрые слова, президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил динамичное развитие Китая, подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает представление этой страной интересов Глобального Юга и ее поддержку устойчивого развития.

    Глава государства сказал, что наша страна неизменно поддерживает политику "Одного Китая".

    Отметив также важность проекта "Один пояс, один путь", президент Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу.

    Подчеркнув, что Средний коридор динамично развивается, глава государства отметил в этом контексте наличие широких возможностей для сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

    Гость подчеркнул, что Азербайджан является государством, занимающим важную позицию в Среднем коридоре.

    Президент Ильхам Алиев сказал, что в настоящее время торгово-экономические связи двух стран также активно развиваются в соответствии с уровнем их политических отношений. В этой связи глава государства отметил активное участие китайских компаний в различных инвестиционных проектах в Азербайджане.

    В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, подчеркнуто взаимодействие наших стран в борьбе с сепаратизмом, экстремизмом и радикализмом.

    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Китая

    Ильхам Алиев Си Цзиньпин Ван И Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    İlham Əliyev Çinin xarici işlər nazirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev received member of Political Bureau of CPC Central Committee
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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