Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Эмир Катара прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:35
    Эмир Катара прибыл с визитом в Азербайджан

    Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 14 октября прибыл в Азербайджан для участия в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель Премьер-министра Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

    Эмир Катара прибыл с визитом в Азербайджан
    Эмир Катара прибыл с визитом в Азербайджан

    Тамим бен Хамад Аль Тани Шахин Мустафаев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    Qətər Dövlətinin Əmiri Azərbaycana səfərə gəlib
    Фото
    Amir of Qatar arrives in Azerbaijan
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    44 - Tezliklə

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