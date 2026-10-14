Эмир Катара прибыл с визитом в Азербайджан

Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 14 октября прибыл в Азербайджан для участия в VII Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель Премьер-министра Шахин Мустафаев и другие официальные лица.