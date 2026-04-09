    В Литве допустили увеличение военного присутствия США

    • 09 апреля, 2026
    • 21:42
    В Литве допустили увеличение военного присутствия США

    Вильнюс считает возможным увеличение дислоцированного в стране контингента армии США.

    Как передает Report, об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции "Жиню радияс".

    "Если американцы действительно проявят инициативу и увеличат свое военное присутствие в Литве, это стало бы важнейшим достижением за последнее время", - отметил он.

    По словам Матулёниса, такие оценки связаны с готовностью Литвы "в меру своих возможностей" откликнуться на призывы Вашингтона присоединиться к действиям США в Ормузском проливе.

    "Это двустороннее движение", - добавил он.

    Дейвидас Матулёнис Соединенные Штаты Америки (США) Ормузский пролив

    Последние новости

    22:28

    Эндрю Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

    Футбол
    22:15

    СМИ: Программа TRIPP остается одним из приоритетов для США

    В регионе
    22:13

    Хаменеи: Иран не откажется от своих прав и потребует компенсацию за ущерб

    В регионе
    22:04

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили перемирие между США и Ираном

    В регионе
    21:56

    В Судане при ударе дрона по месту проведения свадьбы погибли более 40 человек

    Другие страны
    21:55

    Мерц: Делегация ФРГ направляется в Пакистан для контактов с Ираном

    Другие страны
    21:42

    В Литве допустили увеличение военного присутствия США

    Другие страны
    21:36

    Армия Израиля планирует новые удары по Бейруту

    Другие страны
    21:22

    Рютте: НАТО может помочь обеспечить судоходство в Ормузском проливе

    Другие страны
    Лента новостей