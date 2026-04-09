В Литве допустили увеличение военного присутствия США

Вильнюс считает возможным увеличение дислоцированного в стране контингента армии США.

Как передает Report, об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции "Жиню радияс".

"Если американцы действительно проявят инициативу и увеличат свое военное присутствие в Литве, это стало бы важнейшим достижением за последнее время", - отметил он.

По словам Матулёниса, такие оценки связаны с готовностью Литвы "в меру своих возможностей" откликнуться на призывы Вашингтона присоединиться к действиям США в Ормузском проливе.

"Это двустороннее движение", - добавил он.