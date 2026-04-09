В Литве допустили увеличение военного присутствия США
Другие страны
- 09 апреля, 2026
- 21:42
Вильнюс считает возможным увеличение дислоцированного в стране контингента армии США.
Как передает Report, об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис в эфире радиостанции "Жиню радияс".
"Если американцы действительно проявят инициативу и увеличат свое военное присутствие в Литве, это стало бы важнейшим достижением за последнее время", - отметил он.
По словам Матулёниса, такие оценки связаны с готовностью Литвы "в меру своих возможностей" откликнуться на призывы Вашингтона присоединиться к действиям США в Ормузском проливе.
"Это двустороннее движение", - добавил он.
