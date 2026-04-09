    Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edir

    • 09 aprel, 2026
    • 23:53
    Vilnüs ölkədə yerləşdirilmiş ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Litva Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Deyvidas Matulyonis "Jinyu radiyas" radiostansiyasının efirində bildirib.

    "Əgər amerikalılar həqiqətən də təşəbbüs göstərərək Litvada hərbi iştiraklarını artırsalar, bu, son dövrün ən vacib nailiyyəti olardı", - o qeyd edib.

    D.Matulyonisin sözlərinə görə, bu qiymətləndirmələr Litvanın ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı fəaliyyətlərinə qoşulmaq çağırışlarına imkanları daxilində cavab verməyə hazır olması ilə bağlıdır

    "Bu, ikitərəfli prosesdir", - o əlavə edib.

    Litva Hörmüz boğazında gərginlik Deyvidas Matulyonis ABŞ ordusu
    В Литве допустили увеличение военного присутствия США

    Son xəbərlər

    00:03

    Eyal Zamir İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək planlarını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    23:53

    Litva ABŞ Ordusu kontingentinin artırılmasını mümkün hesab edir

    Digər ölkələr
    23:50

    İsrail Ordusu Beyruta yeni zərbələr endirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    23:35

    Rütte: NATO Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təmin olunmasına kömək edə bilər

    Digər ölkələr
    23:31

    Bəqai: Danışıqların keçirilməsi ABŞ-nin atəşkəs şərtlərinə əməl etməsindən asılıdır

    Region
    23:27

    KİV: İsrail və Livan növbəti həftə Vaşinqtonda danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    23:21

    Özbəkistanda 190,8 kq həşişin Əfqanıstana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Region
    23:15

    Putin Pasxa atəşkəsi elan edib

    Region
    23:11

    Sudanda toy mərasiminin keçirildiyi əraziyə dron zərbəsi nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti