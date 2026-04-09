    Багаи: Проведение переговоров зависит от соблюдения США условий перемирия

    • 09 апреля, 2026
    • 21:09
    Багаи: Проведение переговоров зависит от соблюдения США условий перемирия

    Проведение переговоров между США и Ираном в Пакистане напрямую зависит от выполнения Вашингтоном своих условий в рамках двухнедельного перемирия.

    Как передает Report, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

    "Правительство Пакистана призвало стороны провести переговоры в Исламабаде. Этот вопрос находится на стадии рассмотрения и планирования. Однако, безусловно, проведение любых переговоров зависит от получения гарантий выполнения США своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на всех направлениях", - следует из заявления в телеграм-канале МИД Ирана.

    Багаи еще раз подчеркнул, что прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью предложенной Пакистаном договоренности о перемирии, и, США взяли на себя обязательство прекратить войну на всех фронтах, в том числе в Ливане. По его словам, любые обратные действия в данном контексте будут расцениваться Тегераном как нарушение перемирия Вашингтоном.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Эсмаил Багаи МИД Ирана Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Пакистан

