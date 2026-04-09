В Узбекистане более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах
- 09 апреля, 2026
- 20:51
На границе Узбекистана с Афганистаном в грузовом автомобиле обнаружены 190,8 кг гашиша, спрятанного в казанах с двойными стенками.
Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Службу государственной безопасности Узбекистана.
Согласно информации, за рулем находился 36-летний житель Сурхандарьинской области, ранее находившийся под наблюдением.
В автомобиле перевозилось 750 казанов, упакованных в коробки и отправленных заводом-изготовителем в адрес компании в одной из стран Центральной Азии.
Во время сканирования груза было установлено, что часть казанов имеет двойные стенки с неизвестным веществом. После вскрытия сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили в них гашиш. Всего таких казанов оказалось 210.
По факту ведутся следственные действия.