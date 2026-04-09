    В Узбекистане более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах

    В регионе
    • 09 апреля, 2026
    • 20:51
    В Узбекистане более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах

    На границе Узбекистана с Афганистаном в грузовом автомобиле обнаружены 190,8 кг гашиша, спрятанного в казанах с двойными стенками.

    Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Службу государственной безопасности Узбекистана.

    Согласно информации, за рулем находился 36-летний житель Сурхандарьинской области, ранее находившийся под наблюдением.

    В автомобиле перевозилось 750 казанов, упакованных в коробки и отправленных заводом-изготовителем в адрес компании в одной из стран Центральной Азии.

    Во время сканирования груза было установлено, что часть казанов имеет двойные стенки с неизвестным веществом. После вскрытия сотрудники пограничной и таможенной служб обнаружили в них гашиш. Всего таких казанов оказалось 210.

    По факту ведутся следственные действия.

